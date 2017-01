Rodeados de agua, la ayuda llegó por las vías del tren

Biollato contó que hace cinco años le había solicitado al entonces gobernador Antonio Bonfatti un camino asfaltado que comunique la localidad con la ruta. “Bonfatti nos prometió que antes de terminar su gestión íbamos a tener al menos un ripio y ya hace un año que no es gobernador”, se quejó.

“Todo el agua de San Jorge pasa por acá y lo sabemos, pero estamos luchando para que el agua de Carlos Pellegrini no se derive también hacia Traill. El agua de dos localidades más la lluvia hizo que nos inundemos”, relató.

El bombero añadió que “comunmente se suelen usar tractores grandes para transitar los caminos de tierra cuando llueve mucho” pero “como hay mucha agua no se puede pasar” y la localidad quedó incomunicada.

Las intensas lluvias que afectaron la provincia de Santa Fe en la última semana dejaron prácticamente incomunicada a Traill, una pequeña localidad de 200 habitantes cercana a San Jorge. Sólo las vías del ferrocarril permitieron la llegada de una "zorra" con ayuda para los vecinos damnificados, ya que la comuna no tiene caminos asfaltados ni ripio para ingresar. Los caminos de tierra se llenaron de agua y ni siquiera se pudieron usar los tractores para ir hasta la ruta más cercana.

