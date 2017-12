Rodenas: “Se preparó un escenario para la guerra”

Los diputados santafesinos fueron clave para que no haya quórum en la sesión de Diputados y así frenar la reforma previsional. La diputada nacional Alejandra Rodenas de Nuevo Espacio Santafesino (NES) se mostró preocupada por la forma en la que terminó este jueves la sesión especial para tratar la reforma previsional, con una dura represión por parte de las fuerzas de seguridad. Dijo que ya esa mañana la ciudad parecía “preparada para la guerra”, en referencia al operativo de seguridad que se montó en los alrededores del Congreso. Luis Contigiani del Frente Progresista y Alejandro Grandinetti del Frente Renovador coincidieron y ratificaron su oposición a la iniciativa del gobierno macrista.

Mientras los diputados santafesinos de Cambiemos se sentaron en sus bancas este jueves histórico, los opositores colaboraron a la falta de quórum. Desde el Frente para la Victoria, fueron Marcos Cleri, Agustín Rossi, Josefina González y Silvina Frana; desde el NES, Alejadra Rodenas y por el Frente Renovador, Alejandro Grandinetti y Vanesa Messetani. Lo mismo hicieron desde el Frente Progresista, Luis Contigiani, Lucila De Ponti del Movimiento Evita y Alejandro Ramos de Primero Argentina.

“Me parece excesivo haber preparado un escenario para la guerra –señaló Rodenas en contacto con Radiópolis, el programa que conduce Roberto Caferra por Radio 2–. Cuando se hace eso es porque se prevé que la reacción del Estado va a ser desmedida y lo que vi fue una reacción desmedida”.

Los enfrentamientos entre manifestantes y personal de la Policía Federal y Gendarmería se dieron desde el mediodía, cuando los diputados arribaban para debatir la polémica ley de ajuste jubilatorio. Los episodios más graves, con quema de contenedores de basura, piedrazos y corridas, comenzaron cerca de las 14. Las fuerzas reprimieron con balas de goma y gases lacrimógenos. Y hacia media tarde, fuentes oficiales confirmaron 22 personas detenidas, 30 heridos –9 de ellos policías– y 15 autos destrozados.

"Las fuerzas de seguridad están preparadas para disuadir y eligieron el camino de la represión”, criticó.

Consultada sobre el tratamiento de la reforma, que quedó en pausa y con rumores de un decreto de necesidad y urgencia preparado–, la diputada aseguró que la oposición acudirá al llamado a sesión si hubiera pero insistió en su rechazo: “La jubilación no es un regalo. Estamos golpeando a un sector vulnerable, no hay derecho”.

Desde el Frente Renovador, Grandinetti coincidió sobre el operativo de seguridad: “Ni en el peor momento de 2001 vimos un escenario tan militarizado”, indicó y apuntó al gobierno nacional: “Decían que venían por más democracia, más división de poderes y ahora discuten un DNU. Hay un grado de locura en algunos actores que vuelven a prácticas parecidas al kirchnerismo. La violencia va de arriba hacia abajo”, planteó.

Grandinetti consideró que hay “un cambio de actitud en Cambiemos”. “Creen que como los gobernadores aceptaron teníamos que levantar la mano”, apuntó y aseguró que nunca un tema en sesión pasó tan rápido a sesión como este proyecto de ley. “Nada habilitaba esta premura aunque fue un año malo”, sostuvo y agregó: “A lo mejor se sienten poderosos tras ganar las elecciones”.

A su turno, Luis Contigiani observó: “Toda esta sinrazón hizo que las tensiones se trasladara a la calle en vez de ser procesada por mecanismos lógicos” y recordó que ya había anticipado que no daría quórum.

“Fue un dia muy difícil, nunca vi algo parecido”, remarcó. “Hubo un aparato represivo para mí desproporcionado, era provocativo que preventivo, cualquier chispa iba a encender una represión. Han reprimido desde primera hora de la tarde sin criterio”, añadió.

A continuación, declaró que el “proyecto no tiene consenso, aún de los oficialistas” y finalizó: “No tenemos dudas que está mal planteado, la forma de movilidad no asegura ganarle a la inflación. Mi posición no va a cambiar”.