Rodenas y Rossi se sacaron chispas durante un debate en Canal 3

Es una interna fuerte la que dirimirá el PJ santafesino para definir sus candidatos a diputado en las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (Paso) del 13 de agosto. Y eso quedó claro en el intenso debate que protagonizaron Alejandra Rodenas y Agustín Rossi que se realizó este domingo en el programa Mesa Política, de El Tres, con la conducción de Sergio Roulier.

Hubo momentos de tensión, discusiones de fondo, posicionamientos claramente diferenciados, chicanas y también coincidencias.

Alejandra Rodenas reclamó autocrítica para ir hacia una refundación del peronismo. Rossi ratificó su alineamiento absoluto con el liderazgo de Cristina Kirchner. Ambos cuestionaron las políticas económicas del gobierno nacional y coincidieron en rechazar la posibilidad de bajar la edad de imputabilidad de los menores.

Rodenas dijo que hay que endurecer sanciones en caso de corrupción, algo que definió como "casi una traición". Rossi le respondió que la Cámara de Diputados ya había votado una ley en ese sentido.

El Chivo consideró que Cristina Kirchner tiene un "liderazgo incuestionable" dentro del PJ. Rodenas que el kirchnerismo es "parte" del peronismo y que el lugar de la ex presidenta "debe ser revisado".

Ambos coincidieron que si fueran actualmente diputados hubieran rechazado la expulsión de Julio De Vido. Pero Rodenas dijo que si ella fuera el ex ministro de Infraestructura hubiera renunciado, mientras que Rossi le marcó que los intendentes que respaldan la candidatura de la ex jueza rosarina "se cansaron de apoyar" al ex funcionario kirchnerista y de inaugurar obras que se financiaron desde su cartera.

Así, con coincidencias y diferencias, ejercieron la saludable práctica de debatir. Por ellos y por los electores, que merecen saber de qué se trata.