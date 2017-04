Rosario junta donaciones para los afectados por las inundaciones

En Rosario, el lugar de recepción es la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, ubicada en Santiago 1165. ¿Qué se necesita? Artículos de limpieza y tocador, alimentos no perecederos y agua. Los horarios para hacerlo es de lunes a sábado de 9 a 12 y de 17 a 20.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo