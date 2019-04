Roy López Molina: "Voy a liderar la lucha contra la inseguridad y el narcotráfico" 

En un acto realizado en el destacamento de Gendarmería de Rosario, el candidato a intendente por Cambiemos, Roy López Molina, anunció el plan de medidas que llevará adelante en caso de asumir como jefe municipal para combatir las mafias en la ciudad y bajar los índices delictivos.

“Para nosotros, es vital encarar el problema de la inseguridad porque es un flagelo transversal a todas los otros desafíos que tiene Rosario. Entonces, sin dudas, quien asume el cargo de intendente de Rosario debe tener el coraje y la firmeza para convertirse en un ministro de seguridad. Y si soy intendente, me comprometo a asumir ese liderazgo”, afirmó López Molina.

“Aunque a algunos no les guste reconocerlo, hoy estamos en emergencia en seguridad, y es por la falta de decisión política de quienes no se hacen cargo y no lo quieren asumir”, sostuvo el dirigente de Cambiemos.

“Todos los días nos enteramos de una nueva balacera, de más homicidios, entraderas y arrebatos, además de que convivimos con picadas clandestinas, mafias de cuidacoches, circulación de motos sin patente, mecheras en centros comerciales a cielo abierto”, señaló.

En ese sentido, lamentó: “Nos duele sentir que desde la Municipalidad no se nos cuide ni se nos defienda”.

Ante esta situación, y marcando la seguridad como prioridad de su eventual gestión municipal, López Molina anunció las principales propuestas de su plan para combatir las mafias y el delito en Rosario, cuyas claves están dadas por una mayor asignación presupuestaria, más tecnología, decisión para establecer controles, más juzgados federales y presencia de fuerzas federales en la ciudad, así como también fortalecimiento de los mecanismos para atención a las víctimas y una fuerte coordinación con el Estado Nacional y Provincial. “Nuestra prioridad será la seguridad, no la recaudación”, aseveró.



Las propuestas

Secretaría de seguridad: prevé crear la Secretaría de Seguridad, que englobará la Secretaría de Control y Convivencia y tendrá un presupuesto mayor al actual: más de 1.500 millones de pesos, uno de los más importantes del Municipio.

Tecnología: propuso un centro de monitoreo unificado, en el que estén conectados todas las actuales cámaras y las de última generación que incorporará, además de las alarmas comunitarias y los botones de pánico en manos de víctimas de violencia de género. También anunció una inversión en puntos seguros para diferentes esquinas de la ciudad, y colocación de pórticos de lectura de patentes en los accesos y grandes avenidas, para detectar vehículos con pedido de captura. Además, habilitará la posibilidad de denunciar anónimamente a través de la página web la presencia de bunkers y puntos de ventas de droga.

Control en la vía pública y GUM: “Vamos a terminar con las picadas clandestinas y con las mafias de cuidacoches, y no vamos a permitir la circulación de motos sin patente”, afirmó. También indicó que transformará "de raíz" la actual Guardia Urbana en una patrulla con especial capacitación mediante un convenio con la Policía Federal Argentina.

Espacio público: anunció inversiones urbanas específicas para recuperar de espacios públicos deteriorados o abandonados, invirtiendo en Luces LED en todas las calles y no solo en el centro y avenidas. También indicó que realizará pavimentos a nivel definitivo, apertura de calles y los pasos bajo nivel que la ciudad necesita.

Atención a la víctima: adelantó que fortalecerá los mecanismos actuales de contención a las víctimas de delitos, abusos, accidentes y siniestros, descentralizando en los distritos administrativos el centro de atención a la víctima para que funcionen en doble turno y brinden una respuesta inmediata.

Lavado de activos: “Vamos a trabajar desde el municipio en la prevención de este delito, porque la Municipalidad no debe estar ajena a los sucesos vinculados con el lavado de dinero”, sentenció el candidato a intendente y recordó la ordenanza que impulsó sobre Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otras Actividades Ilícitas en el marco del caso Esperanto.

Más fuerzas y juzgados federales: anunció que encabezará una mesa de coordinación estratégica semanal junto a responsables de todos los niveles del Estado en lo que respecta a la lucha contra la inseguridad y el narcotráfico. Además, indicó que trabajará de manera conjunta con las fuerzas federales, generando las condiciones necesarias para incrementar la cantidad de efectivos en Rosario. Paralelamente, adelantó que iniciará el proceso para la creación de nuevos juzgados federales en la ciudad, que permita “agilizar los procedimientos”.



“Lo que hay que hacer suena difícil, y hasta parecerá imposible para muchos, pero yo tengo claro que desde la ciudad se puede hacer mucho para vivir tranquilos y en paz”, aseguró López Molina.

“El intendente tiene la responsabilidad de hacerse cargo y darle solución a este problema, y ése es el compromiso que asumo frente a todos los rosarinos, por todos nosotros y por nuestros hijos”, finalizó.