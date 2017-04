Sacó dinero del cajero y lo asaltaron motochorros

Según fuentes oficiales, este martes a las 15, Héctor Del C. de 46 años, retiró dinero de su cuenta en el banco Galicia, ubicado en Eva Perón y Muniagurria. Salió y a los pocos metros fue abordado por un hombre armado, quien lo amenazó de muerte y le sustrajo un maletín.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo