Salidas transitorias: “Espero que no quede solo en la agenda mediática”

El legislador señaló que “por un lado hay un porcentaje importante de presos que no regresan a la cárcel luego de su primera salida y que después son recapturados por la comisión de otro delito”.

“Nosotros queremos liberar al sistema penitenciario de esa responsabilidad, porque ha quedado demostrado que esta forma de hacer las cosas no sirve”, resaltó.

El legislador peronista expresó que “nuestro proyecto de ley propone la creación de un organismo multidisciplinario que será el responsable de evaluar a los presos y aconsejar sobre la oportunidad de otorgarle o no las salidas transitorias”.

“Es bueno que ahora el gobierno provincial se empiece a preocupar por lo que sucede con los presos a los que se les otorga salidas transitorias, aunque la verdad es que espero que no sea sólo porque está en la agenda periodística”, indicó.

