“Santa Fe es una de las provincias con más aspirantes a adoptar”

El secretario de Gestión Pública de la provincia, Matías Figueroa Escauriza, visitó este domingo los estudios de Radio 2 y se refirió al avance en materia de adopciones en Santa Fe.

El funcionario está a cargo del Registro Único Provincial de Aspirantes a Guardas con fines Adoptivos (Ruaga) y aseguró que en lo que va del año ya hay “91 procesos de vinculaciones y de ellos, 31 chicos tienen más de 10 años”.

Según interpretó el secretario provincial, “las personas comprendieron que la adopción no sólo es de un bebé o un niño menor de 5 años, sino que en verdad hay poca demanda de aspirantes a adolescentes, pero a su vez es el mayor nivel de chicos de 10 a 18 años que esperan un hogar”.

Matías Figueroa Escauriza explicó que hubo un gran cambio en 2016 cuando el gobernador decidió hacer una reformulación integral del Ruaga.

“Era un área donde teníamos muchas críticas y deficiencias a la hora de poder evaluar a todos los inscriptos. El gobernador emitió un nuevo decreto reglamentario donde se fijaban reglas de juego claras respecto a cómo se elegían a las familias para empezar las vinculaciones y eso generó transparencia y tranquilidad a los inscriptos”, manifestó en diálogo con el periodista Daniel De Paola en Todavía No Es Tarde.

Además ayudó a reorganizar el listado de aspirantes, ya que de los 1750 personas que estaban registradas, tras la reorganización se descubrió que “sólo 700 dijeron que aún querían adoptar”.

Una vez que se reestructuró el sistema y comenzaron con las evaluaciones de psicólogos y trabajadores social observaron que no había “aspirantes para adoptar chicos de más de 8 años, había muchos para chicos de 0 a 8 años”. Teniendo en cuenta esos datos pudieron rearmar el registro y brindar un mejor servicio.

“En el 2016 se concretaron 49 adopciones en toda la provincia. En 2017, tras la reorganización, logramos aumentar a 102 adopciones, pasamos de solamente tres vinculaciones de chicos de más de 10 años en el 2016, a 38 adopciones de chicos de más de 10 años en el 2017. Empezamos a tener un cambio de paradigma”, desglosó. Y agregó: “En lo que va del 2018, hasta junio tenemos 91 procesos de vinculaciones y 31 chicos son de más de 10 años. Se aumentaron las adopciones de adolescentes que antes quedaban institucionalizados hasta los 18 años”.

Cuando se inscriben en el Ruaga completa un “formulario y se pregunta si esta dispuesto a mantener el vínculo con el núcleo familiar y si aceptan chicos de otras provincias”.

Figueroa Escauriza explicó que los aspirantes de Santa Fe “participan de la red federal, es decir si algún registro de otra provincia no tiene aspirantes para encontrar una familia, puede tomar aspirantes de otra provincia”.

“Pasamos desde el 2016, que solo había 80 aspirantes en toda la Nación, a 800 aspirantes cargados en la base de dato del país en 2018. Argentina tiene cinco mil aspirantes en total. Santa Fe es una de las provincias que más aspirantes tiene en el territorio nacional. En Argentina hay 9000 chicos esperando encontrar un hogar y muchos de ellos superan los 3 años de edad”, explicó el secretario de Gestión Pública.

“Hay muchos chicos que están esperando ser adoptados y si nosotros como Ruaga no le encontramos un lugar, esos chicos quedan hasta los 18 años en una institución que puede ser muy acomodada para ellos pero no deja de ser una institución. Cuando cumplen 18 años no va a tener una familia que lo esté acompañando para poder formar su vida”, manifestó Figueroa Escauriza.

La inscripción es muy sencilla, no tiene ningún costo y el mismo día que se va inscribir ya tiene fecha para que un psicólogo y un trabajador social vaya a su hogar para hacer la entrevista. “En un mes y medio ya estamos emitiendo las disposiciones. Eso es muy rápido, sencillo y no tiene costo ni abogados”, explicó. Pero a su vez aclaró lo que sucede cuando las familias ponen un tope de edad para adoptar.

“Si me inscribo con una disponibilidad muy chiquita van a pasar años porque de 0 a 3 años hay aproximadamente 500 personas en la misma situación. Tenemos casos con disponibilidad de chicos hasta 15 años y adoptaron al mes. Mientras más amplia sea la disponibilidad, más rápido va a hacer el proceso de adopción”, detalló.

Se supo que hay casos en los que los niños pasan mucho más tiempo en los hogares de familias solidarias, generando un vínculo que a veces es difícil de romper. Por eso, Figueroa Escauriza afirmó que lo que se necesita es “mejorar que los procesos con la familia de tránsito no sean extensivos, es decir que no pase los 6 meses dispuestos por ley, para que no se dañe ni a la familia solidaria, ni al niño”.

Decomiso de bienes

Además del tema de adopciones, Figueroa Escauriza participa de la agencia que el gobernador creó de bienes decomisados producto de delitos.

“La provincia ya decomisó 200 vehículos de Santa Fe. Lo que hacemos a fines de octubre en el CEC es la primer subasta pública de 18 vehículos. La idea es pegarle a las organizaciones criminales donde más le duele que es su poder económico y con lo recaudado se busca comprar insumos para escuelas y hospitales. Se va a informar puntualmente lo que se va a subastar, los montos recaudados y el destino del dinero” concluyó.