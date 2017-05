Santa Fe: una niña murió de un escopetazo y se transmitió por Facebook live

El video se filmó en el barrio Malvinas Argentinas, en el acceso norte a esa localidad del departamento Garay, situada a unos 40 kilómetros de la ciudad de Santa Fe. La zona está caracterizada por las actividades de caza, pesca y trabajos rurales, por lo que no es extraño que este tipo de armas estén en las casas, aseguró la agencia Télam.

