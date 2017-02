"Santa Fe va a ser de las provincias más beneficiadas con obras nacionales"

En una breve visita a Rosario, el presidente Mauricio Macri supeditó el pago del Estado a la AFA de la deuda del Fútbol para Todos a que se normalice la entidad, dijo que ninguno de los integrantes de su gabinete será candidato en las elecciones legislativas de este y anunció obras nacionales contra las inundaciones en Santa Fe.

El jefe del Estado fue entrevistado por el periodista de El Tres Sergio Roulier en el aeropuerto, en una nota que se emitió este jueves en De 12 a 14, antes de mantener una reunión de casi una hora con un grupo de curas villeros que lo interiorizó sobre el consumo de drogas en los barrios de Rosario.



Macri anunció una serie de obras para que no se repitan las inundaciones como las que afectaron a la provincia el mes pasado y dijo que muchos de esos trabajos estaban previstos desde hace 20 años “pero no se han hecho porque la mala política las postergó”.

“En la última inundación el daño fue 20 veces el valor de las obras. Cómo pudimos tener tan poca visión. Hay que hacer las obras”, enfatizó.

Además, el presidente dijo que están completamente superados los cortocircuitos con el gobernador Miguel Lifschtz. “Ahora tenemos una agenda común; estamos haciendo muchas cosas en pos de fomentar el crecimiento en Santa Fe”, remarcó.

En ese marco, señaló que Santa Fe “va a ser una de las provincias que más obras nacionales reciba en los próximos años”.

Sobre las críticas de funcionarios y legisladores socialistas a su modelo económico, les quitó importancia: “Ellos tienen que hacer política, tienen que tratar de diferenciarse. Lo importante es que entendamos que los argentinos necesitan soluciones concretas. Uno compite en la elección, pero después hay que trabajar en conjunto”.

Además, defendió su intención de que las paritarias estatales tengan un techo de 17 o el 18 por ciento. Dijo que entiende el malestar de los gremios, pero remarcó que “Argentina tiene como principal problema un severo nivel de pobreza, y uno de los causante es la inflación. Estamos dispuestos a pagar la inflación, no por arriba”.

A la hora de entrar en el terreno de la política partidaria, dijo que le gustaría que el radical José Corral encabece la lista de candidatos a diputados de Cambiemos pero aceptó que “tiene un enorme compromiso como intendente” de Santa Fe.

Y aseguró que ninguno de sus ministros competirá en los comicios. “Priorizo mucho resolverle los problemas a la gente. Prefiero a todos en sus tareas. Necesito velocidad en la solución de los priblemas”, enfatizó.

Además, sostuvo que el fútbol tiene que “reorganizarse, pagar impuestos, garantizar espectáculos deportivos sin violencia y tiene que elegir sus autoridades. No siento que en eso se haya avanzado”.

En ese marco, dijo que hasta que eso no suceda, el Estado no pagará la deuda por el Fútbol para Todos.

Reunión con curas villeros

Además, Macri se reunió en Rosario con representantes de la Pastoral de Drogadependencia del Arzobispado, los curas Fabián Belay (titular de ese organismo) y Claudio Castricone (comunidad Padre Misericordioso).

"Hablamos sobre cómo darles oportunidades a los jóvenes y que no queden a la deriva del consumo", contó Belay, titular de esa Pastoral, quien detalló que, también, le plantearon que una posible baja en la edad de imputabilidad -uno de los aspectos contemplados en el debate de un nuevo Régimen Penal Juvenil- "no es una respuesta a la realidad", y que los jóvenes necesitan "oportunidades" y respuestas "que no sean parches".

"Le dijimos que no vemos bien bajar la edad de imputabilidad de los jóvenes porque sería criminalizar, sería aplicar un sistema punitivo para con ellos", consignó el sacerdote.

Tras calificar al encuentro con el jefe de Estado como de "positivo" porque fueron "escuchados", Belay aseguró: "Planteamos la importancia de apoyar a los jóvenes en la contención para que puedan sostener las responsabilidades".

En Santa Fe

Macri llegó a Rosario luego de visitar Santa Fe, donde entregó viviendas sociales junto al gobernador Miguel Lifschitz.

Allí, en la ciudad capital, el presidente estimó que "hace falta crecer 20 años para sacar a todos los argentinos de la pobreza".