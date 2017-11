Santafesinos cayeron en la trama de una red mundial de "sex-tortion"

El Ministerio Público de la Acusación detectó casos de “sex-tortion” en Santa Fe. Se trata de una modalidad de estafa virtual en la que el estafador genera primero un vínculo de confianza con su víctima, luego accede a sus contactos y finalmente la amenaza con enviarles sus fotos o videos íntimos. De acuerdo a la investigación del fiscal Estanislao Giavendoni, detrás de estos delitos hay una organización internacional. Recomendaciones para no caer en la trampa.

En contacto con A Diario, el programa que conduce Alberto Lotuf por Radio 2, Giavedoni confirmó que hay víctimas de “sex-tortion” en la capital provincial pero no precisó cuántas. Sí señaló que algunas de ellas fueron clave para ubicar a la organización en Costa de Marfil.

Y es que, explicó el fiscal, detrás de estos delitos existe una organización muy compleja que opera a nivel internacional. El modus operandi es siempre el mismo. El captor contacta a su víctima por Facebook con un perfil falso e intenta ganarse su confianza. Una vez que lo logra, le pide fotos o videos de tono de erótico. Para entonces ya envió al celular de su víctima un virus camuflado en un archivo que le permite acceso a la lista de contactos.

Es entonces cuando empieza la extorsión. El delincuente le pide a su víctima dinero a cambio de no divulgar sus fotos o videos a sus contactos. Los montos no suelen pasar de los 2.500 dólares.

“Hay personas que pagaron y gracias a ellos pudimos determinar que llegaba a Costa de Marfil. No son sumas exhorbitantes. Son redes internacionales que operan a nivel mundial, les interesa la cantidad de víctimas y no una gran cantidad de dinero de una sola víctima”, explicó.

Recomendaciones para no caer en la trampa

El fiscal Giavedoni alertó que los estafadores usan perfiles de Facebook que a simple vista no despiertan sospechas; son personas en actitudes cotidianas. Pero, como en el caso del grooming, la recomendación es la misma: no aceptar solicitudes de amistad de personas que no se conozcan por fuera de Internet, configurar las redes sociales propias con el mayor nivel de privacidad posible y no divulgar datos personales online.