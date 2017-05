Sauce Viejo: roció con combustible a su familia y prendió fuego la casa

El diario Uno de Santa Fe informó que ayer, en una vivienda del paraje La Cava en Sauce Viejo, un hombre de 25 años, identificado como J.B, hirió con un cuchillo a su ex mujer, la roció con líquido combustible a ella y a los hijos, uno de un año y otro de cuatro meses. Luego, desparramó la misma sustancia en las distintas dependencias del inmueble y lo prendió fuego. Se escapó corriendo.

Un hombre fue detenido ayer tras golpear a su ex mujer, arrojarle combustible a ella y a sus dos pequeños hijos e incendiar la casa. El hecho de suma violencia tuvo lugar este martes a la tarde, en Sauce Viejo.

