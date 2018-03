Scoponi: "Algo de fondo debe haber para que yo no vuelva a Newell's"

Norberto Scoponi es uno de los ídolos de Newell's. Pero desde Guadalajara, México, donde está radicado, siente que no lo tratan como tal. Y cree que existe "un trasfondo" que impide su vuelta a la entidad para colaborar en algún puesto de la dirección deportiva.



"Seguramente hay cosas dentro de Newell's que hacen que uno no pueda volver a trabajar. Pero no lo sé. Hace mucho tiempo que me fui y, con todo lo que le dí al club, nunca me han llamado ni siquiera para ver si me estoy preparando o no. Algún trasfondo debe haber", dijo el Gringo en Zapping Sport.

Scoponi admitió que le había dado el sí a Fernando Gamboa como asistente si el Negro era elegido al salir Juan Manuel Llop, pero finalmente el escogido fue De Felippe. "Me había llamado Fernando para ver si lo quería ayudar y no hubiera tenido problemas. Pero al final no se dio".

La divulgación de un audio en el que el propio Gamboa despotricaba contra algunos dirigentes fue, quizás, un dato que les jugó en contra: "Lo del audio no lo sé, pero no creo que sea por el audio porque después un directivo salió a decir que a Gamboa no lo tenían contemplado desde un primer momento", explicó.

"Uno quiere volver a la casa de uno y ayudar en los momentos difíciles", tiró. "Pero pensando con la cabeza fría, quizás no es momento. Porque mirá lo que pasó con Chocho: la gente se olvida de todo lo bueno que uno dio por la institución. Y uno piensa en que va a ir a poner la cabeza y si sale bien, adiós a lo que uno hizo", tiró.

Finalmente, subrayó: "No sé si estoy en una lista negra. Pero si no es negra, es morada. Me fui de Argentina en 1995, fui entrenador de arqueros dos años, auxiliar otros 15 años. Y siempre me fue bien. Dicen que nunca dirigí, pero cuántos técnicos que empiezan así. La verdad, no sé", concluyó.