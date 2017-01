Se casaron en terapia intensiva y ahora esperan su primer hijo

Ailin padece mielitis, una inflamación de la médula espinal que la llevó a ser internada en estado delicado y según el joven "ella estaba muy grave, así que venimos peleándola desde ese momento y no pensamos bajar los brazos".

"Encontré en ella el compañerismo que buscaba, una mujer que me cuida y me da consejos", destacó Mauricio, quien explicó que "planeábamos casarnos este año, pero el 5 de noviembre del año pasado fue internada".

