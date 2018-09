Se desarrolló el 7° Encuentro Nacional de Estudiantes y Egresados de Terapia Ocupacional

Según la WFOT (World Federation of Occupational Therapists) la terapia ocupacional es una profesión que se ocupa de la promoción de la salud y el bienestar a través de la ocupación, su principal objetivo es capacitar a las personas para participar en las actividades de la vida diaria. Los terapeutas ocupacionales poseen una formación extensa que les proporciona las habilidades y los conocimientos para trabajar con aquellas personas que sufren la afectación de una estructura corporal o función, debido a algún cambio de salud, y que por lo tanto hace que experimenten limitaciones en su participación.

La terapia ocupacional se ejerce en una gran variedad de ámbitos de actuación, incluidos hospitales, centros de salud, domicilios particulares, lugares de trabajo, escuelas, reformatorios y residencias de ancianos.

El fin de semana anterior se llevó a cabo el 7° Encuentro Nacional de Estudiantes y Egresados de Terapia Ocupacional (ENEETO) en Rosario y Funes, que contó con unos 400 participantes de todo el país.

La organización del mismo estuvo a cargo de la carrera de Licenciatura en Terapia Ocupacional de la Universidad Abierta Interamericana y del Instituto Universitario del Gran Rosario, sede Rosario y sede Venado Tuerto y “fue autogestionada, Lo hicimos entre todos los integrantes de la carrera, ingeniándonos, haciendo comidas, encuentros y rifas, el Prode del mundial, vendimos bebidas y comidas en las marchas, etc.”; le decía a Rosario3.com, la estudiante Daiana Zaballa.

Las jornadas del Encuentro se desarrollaron en el Campus IUGR de Funes y en el Centro Cultural Roberto Fontanarrosa de Rosario. Desde este último partió la marcha que los asistentes al Encuentro realizaron en defensa de la educación pública”, decía a rosario3.com, la estudiante de TO Daiana Zabala.

¿Cuál es el objetivo de este tipo de encuentros?

Intercambiar ideas y unificar criterios sobre la carrera y repensar el ejercicio de la profesión, además de la incumbencia del profesional y su inserción al equipo de salud.

¿El Terapista Ocupacional, es uno de los integrantes del equipo de salud?

Sí, aunque, actualmente, no en todos los equipos de salud hay un terapista ocupacional. Se trata de una carrera joven que está en auge pero no siempre el TO se encuentra formando parte de un equipo interdisciplinario

¿Cuáles son las incumbencias de un TO?

Realiza prestaciones socio sanitarias; y sus incumbencias se manifiestan interviniendo en el mantenimiento y la recuperación de la autonomía de las personas tanto que se encuentren en una situación limitante o discapacidad o cuando sus derechos se encuentran vulnerados.