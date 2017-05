Se desconocen las causas de más de la mitad de las muertes

De las 56 millones de muertes estimadas que hubo a nivel mundial en 2015, más de la mitad no tuvo un diagnóstico fidedigno. Sólo en 27 millones de caso se registró información detallada de la causa, según un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

