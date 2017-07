Se filtró video de 4 youtubers que abusaron de una fan

Un video que se viralizó generó la indignación de miles de personas. En las imágenes se puede ver a cuatro famosos youtubers argentinos abusar sexualmente de una fan que aparentemente se encontraba bajo los efectos del alcohol.

Los denominados "influencers", que cuentan con cientos de miles de seguidores, fueron identificados como: Lucas Castel, Yao Cabrera, Fabri Lemus y Gonza Fonseca, según el portal el Patagónico. Los jóvenes fueron grabados en una fiesta privada en un hotel donde abusaron de una joven fanática que al parecer estaba alcoholizada.

Ante la indignación por los hechos otro youtuber publicó en el canal Dude Vlogs el video a modo de protesta. De inmediato esto escandalizó a miles de usuarios que criticaron con dureza los lamentables hechos. "Es necesario abrir los ojos, compartiendo videos positivos, y también es importante saber que hay gente con otras intenciones en YouTube", dijo el joven.

“Esa vez del video fui con mis amigas, no sabía que iba a pasar eso. Yo no lo filmé. Después cayeron todos los pibes famosos”, explicó la víctima al mismo canal y agregó: “Yo había tomado mucho. Me retuvieron para que me quedara con ellos. Uno me dijo que yo tendría que sentirte privilegiada, porque estaba con ellos, que eran youtubers famosos y miles de chicas querrían estar ahí”.

Luego de la denuncia pública, algunos de los acusados se defendieron a través de las redes sociales. Gonza Fonseca publicó un video en Twitter en el que detalla lo sucedido y dice: "La verdad es que la estoy pasando remal, espero que logren entender lo que pasó".

Youtubers (Yao Cabrera y Gonzaa Fonseca) abusan de una fan borracha. pic.twitter.com/D3PrheW6OB — RealTimeRating �� (@RealTimeRating) 28 de julio de 2017