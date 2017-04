Se fugaron 10 internos de la comisaría 5ª

Diez internos que estaban alojados en la comisaría 5ª, situada en Italia al 2100, se fugaron en la mañana de este miércoles en circunstancias que aún no están claras. En la seccional había 40 detenidos cuando tiene capacidad para 20. El comisario iba a ser pasado a disponibilidad por irregularidades antes de que sucediera el hecho.

