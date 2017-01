Se incendiaron dos quirófanos en el Hospital Provincial

La misma fuente indicó que en la semana posterior al incendio no se realizaron cirugías en ninguno de los cuatro quirófanos que tiene el hospital y las emergencias del Sies fueron derivadas al Clemente Álvarez. Los pacientes que estaban internados a la espera de una intervención quirúrgica también fueron trasladados a otros efectores.

