Se incorpora la temática de adicciones desde jardín hasta el terciario

“El trabajo constante y conjunto da resultados, se genera conciencia; el consumo no es el camino, el camino es una vida saludable, generando vínculos y esa tarea nos corresponde a todos como sociedad”, reconoció Fein.

“Queremos rescatar la decisión del gobernador de plantear un abordaje integral de la problemática. Los gobiernos locales también tenemos mucho por hacer”, indicó la intendenta Mónica Fein, quien enumeró algunas de las acciones que el municipio ya ejecuta en la materia, tanto en forma particular, como en conjunto con la provincia.

“También estamos convencidos -afirmó-, de que este es un proyecto que no tiene viabilidad, ni chance de lograr resultados exitosos sino es a través de un trabajo coordinado y comprometido con las instituciones de la sociedad civil”.

“El de las adicciones es un tema que nos involucra a todos, está cerca de nosotros y muchas veces no nos atrevemos a ponerlo sobre la mesa y tratarlo con la gravedad que tiene para la sociedad”, aseguró el gobernador, quien advirtió que se trata de “un problema estructural, que requiere políticas de Estado a largo plazo”.

“Lo segundo es preparar al sistema de salud, no solo para atender las crisis que genera el consumo de drogas, sino también para crear lugares adaptados para los trratamientos de más largo plazo”, agregó.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo