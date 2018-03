Se lanza Baigorria Activa, para fomentar buenos hábitos de convivencia

La Municipalidad de Granadero Baigorria lanzó “Baigorria Activa”, una campaña de conciencia ciudadana con el objetivo de mejorar el día a día de los vecinos en cuatro ejes: higiene, seguridad vial, convivencia, y políticas de géneros e igualdad.

Según informaron desde la vecina municipalidad, la idea es promover y estimular el compromiso individual para que cada vecino colabore en la convivencia, perfeccionando sus hábitos cotidianos y mejorando el funcionamiento colectivo de la ciudad.

“Lanzamos Baigorria Activa porque estamos seguros que con un pequeño gesto la armonía mejora, al igual que la calidad de vida. Desde guardarse un papel de caramelo en el bolsillo hasta accionar ante un evidente problema de género de un tercero”, explicó el intendente Adrián Maglia.

La campaña gira en cuatro temáticas:

- Somos Limpios: fomenta hábitos de higiene como el cuidado de los espacios públicos y verdes, la colaboración en la limpieza, la separación de residuos, y el cuidado de frentes de viviendas y mobiliario urbano.

- Somos Responsables: busca concientizar sobre la seguridad vial para conductores y peatones. Por eso fomenta la utilización de herramientas para la seguridad personal como el casco y el cinturón de seguridad, pide que no se consuman drogas y alcohol al volante, que no se utilice tecnología al manjar o cruzar la calle, y que no haya más pasajeros de los permitidos, por ejemplo en motos.

- Somos Amables: apunta a mejorar la convivencia a partir del respeto por el otro, de promover la solidaridad, los buenos modales en la vía pública y la conciencia colectiva.

- Somos Iguales: promueve políticas de género y el involucramiento de los vecinos en este tipo de situaciones. Por eso fomenta el respeto hacia las mujeres, también por cualquier elección sexual, por la interacción y juego entre niños y niñas, entre otras cuestiones.