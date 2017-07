Se presentó el Programa “Educación en cárceles”

Entonces, “¿por qué alguien que estuvo en la cárcel no puede ser un emprendedor cultural, empezar a vincularse y conocer otra dinámica de trabajo alternativa como el cooperativismo?”, se pregunta el investigador.

De allí surge la propuesta de empleabilidad e inserción al mundo del trabajo que apunta a ampliar la oferta existente de capacitación en oficios tales como fotografía, operador de sonido, diseño gráfico, mosaiquismo artesanal, alfabetización digital, etc, a partir de convenios con organizaciones sociales y sindicatos.

En relación a esta disputa, Manchado hace referencia no sólo a aquellos sentidos que se van construyendo en el adentro sino también acerca de lo que les espera afuera. En cuanto a las trayectorias laborales, en la propia cárcel el discurso es que quedan pocas opciones: no tener trabajo, precarización o volver al circuito ilegal.

“Determinados espectáculos culturales que circulan en la ciudad no llegan a la cárcel, sino lo que va sobrando”, comenta la investigadora y expresa que fue un desafío diseñar los talleres en el marco de los derechos culturales, es decir ofrecer posibilidades de construcción de lo simbólico para pensar a los sujetos dentro de las trayectorias vitales, posibles, creativas, que en el circuito cotidiano de la cárcel no existe. “Empezar a desafiar estas cuestiones es disputarle el sentido a la cárcel”, sostiene.

En este sentido, Manchado expresa que “el programa no se propone medir los resultados en clave de los éxitos académicos sino reconocer las trayectorias y las configuraciones subjetivas que se van dando cuando una persona está en el encierro”. Y agrega: “Es poder generar otro tipo de vinculaciones, de circulaciones, de espacios, en los cuales estos pibes puedan ir construyendo algo que a veces es un pequeño gesto de autonomía”.

De acuerdo a una investigación de la Facultad de Derecho de la UBA publicada el año pasado, el 85 % de las personas que tienen una trayectoria en los programas universitarios dentro de las prisiones, no reincide cuando logra su libertad.

Distinta es la situación en la cárcel de máxima seguridad ubicada en Piñero, a 28 km de Rosario, ya que por la extensión de las condenas, las personas allí alojadas no están en condiciones inmediatas de cursar extra-muros y sólo pueden hacerlo en la modalidad de libres.

“Es clave abordar los acompañamientos socioeducativos como un desafío para las personas que salen, pensar esa proyección subjetiva dentro de la institución universitaria para que no sea frustrante y vaya generando posibilidades”, reflexiona la Licenciada en Comunicación Social María Chiponi.

En ese camino surgió la necesidad de hacer un acompañamiento y contención para garantizar la inserción de los internos en el ámbito educativo, en lo posible por parte de profesionales y estudiantes que provengan de la carrera elegida por cada uno de ellos. Este dispositivo interdisciplinario tiene en cuenta dos dimensiones, una administrativa para la gestión de trámites y otra pedagógica referida a comprensión lectora, uso de material de estudio, redacción de textos, acceso a internet, etc.

La primera acción consistió en un relevamiento de experiencias educativas formales y no formales de los presos, no sólo durante el encierro sino también previamente, para integrar el recorrido de cada uno. Esto permitirá crear una base de datos de los internos de las cárceles del sur de la provincia de Santa Fe interesados en acceder a estudios superiores universitarios o terciarios.

