¿Se puede diagnosticar la trombofilia?

- Se diagnostica fácilmente con un análisis de sangre, aunque los estudios son de por sí bastante caros entonces no vale la pena hacerlo como un chequeo en toda la población sino ante la sospecha.

- Sí, se puede manifestar con la pérdida de un embarazo. No se puede hacer un relevamiento previo; y en general, se piden estudios correspondientes ante la sospecha fundada; ya que son estudios muy complejos y muy caros. Además no lo justifica su incidencia en la población de mujeres embarazadas.

- ¿Puede una mujer tener trombofilia y no enterarse sino hasta la pérdida de un embarazo?

No se da sólo en mujeres, sino que en ellas se da de manifiesto principalmente por las pérdidas de embarazos”.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo