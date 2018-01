El viernes 2 de febrero de 9 a 13 se realizará una nueva colecta de donación de sangre y registro de donantes de médula ósea. La cita es en el SUM de Puente Gallego, ubicado en Punta del Indio 7750, Rosario.

9 de cada 10 personas necesitarán recibir sangre transfundida en algún momento de su vida.

¿Cuáles son los requisitos para poder donar sangre?

Según explican desde el equipo de hemoterapia de la provincia de Santa Fe los requisitos para donar sangre incluyen: tener entre 18 y 65 años de edad, los jóvenes de entre 16 y 18 pueden donar con autorización de los padres; poseer buen estado de salud, pesar más de 50 kilos, tener la tensión arterial dentro de límites adecuados y no presentar anemia; hidratarse adecuadamente y concurrir sin estar en ayuno; en el caso de la mujer no debe estar embarazada, ni amamantando; no haber recibido transfusiones sanguíneas en el último año; no haber consumido drogas de ningún tipo; no mantener relaciones sexuales de riesgo; no haberse realizado tatuajes o piercings en el último año; no podrán ser donantes personas que padecieron hepatitis, chagas, sífilis, brucelosis o sida. Tampoco hipertensos, diabéticos, epilépticos y adictos a drogas. Con respecto a las comidas previas a la donación se puede tomar té, mate, café, azucarados, comer una galletita; lo que no se puede es leche ni ningún derivado lácteo. En el caso de la mujer podrá efectuar tres donaciones de sangre por año, mientras que el hombre podrá hacerlo cuatro veces al año.