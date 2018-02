Se reanudó el juicio a Los Monos con varias ausencias

Este martes se reanudó el juicio a los integrantes de la banda Los Monos, que se inició a fines del año pasado, con varias ausencias de testigos que se esperaban para la jornada.

La fiscal María Eugenia Iribarren explicó al mediodía que se había citado a testigos que no asistieron a Tribunales por diferentes motivos. “No pudieron ser localizados o manifestaron que no querían venir por el temor que sentían o no contestaron nada”, dijo.

Uno de los casos que más expectativa genera es el del futbolista rosarino de Atlético Madrid Ángel Correa, cuyo pase se vinculó a la banda años atrás a través de un representante.

“Eso se va a resolver mañana (por este miércoles) y ver las posibilidades técnicas de poder hacer esa videoconferencia para poder interrogarlo desde acá”, señaló Iribarren.

La fiscal se refirió a otra situación delicada, la de Mercedes Paz, hija de Luis y hermana del Fantasma -asesinado en 2012 y origen de la megacausa-. “No pudo ser localizada. Otros sí pero ella no, eso se informó por Secretaría. La decisión es volver a convocarla y traerla por la fuerza pública”, precisó.

Por otro lado, confirmó que este miércoles comenzará la presentación de pruebas y testimonios sobre uno de los cinco homicidios que se analizarán en esta etapa del juicio: el de Lourdes Cantero.

Ese asesinato, que complica a Ramón Machuca, alias Monchi Cantero, abarcará las audiencias hasta el viernes inclusive. La semana próxima comenzará a juzgarse el crimen de Diego Demarre.

Este martes, más temprano, tanto la viuda de Claudio “Pájaro” Cantero, Lorena Verdún, como el abogado de parte de la familia, Carlos Varela, descalificaron la prueba presentada hasta ahora.

“El proceso no le da sostén a la tesis de la Fiscalía porque las pruebas no lo han hecho”, consideró Varela. “La mayoría del juicio fue sin pruebas. El fiscal queda como un payaso porque no tiene nada para demostrar”, dijo Verdún.

Iribarren minimizó el alcance de esas declaraciones porque, explicó, la reconstrucción de las pruebas y testimonios realizados durante el juicio se desplegarán en los alegatos de clausura del proceso oral. “Recién ahí se va a ver la vinculación de las pruebas. Es como armar un rompecabezas completo y cada una de las partes podrá hacerlo”, detalló.