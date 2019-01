Se suman pedidos para que se declare la emergencia industrial en Santa Fe

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) seccional Rosario pidió que se declare la emergencia del sector en todo el territorio provincial debido a la gran cantidad de despidos que hubo en 2018 y por los puestos de trabajo que están en riesgo este año, según advirtieron los representantes gremiales. Otros sindicatos locales se sumaron a esta solicitud, que también fue solicitada a nivel nacional.

El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) seccional Rosario, Antonio Donello, reveló que “como consecuencia de la política económica del gobierno nacional durante 2018 en Rosario y la región el sector perdió 1.500 puestos de trabajo y están en riesgo otros 5 mil”.

Luego vaticinó un panorama sombrío al decir que “el 2019 será un año de ajuste, en el que el gobierno deberá pagar 21 mil millones de la deuda externa que tomaron. Y eso significa un año de achique y de pérdida del poder adquisitivo. Y eso preocupa porque si no se consume no hay producción y si no hay producción no hay trabajadores”.

Bajo ese panorama, la UOM viene pidiendo la declaración de emergencia metalúrgica en Santa Fe y en todo el país. Y otros gremios locales se suman al reclamo.

Así se sumaron las adhesiones de Marcelo Andrada, secretario general de los Recolectores de Rosario, de Sergio Rivolta, secretario adjunto de la Asociación Bancaria Rosario, de Claudio García, secretario de Juventud del sindicato de Encargados de Edificio (SuteryH), de Antonio Ratner, secretario general del Sindicato de Municipales de Rosario, de Claudia Indiviglia, secretaria general de Norte, Oscar Barrionuevo, secretario general de Obras Sanitarias, Cristian Palle, secretario general del Sutpa Rosario, Juan Chulic, del sindicato de Choferes de Camiones de Santa Fe, Mauricio Brizuela, secretario general del gremio del sindicato petroquímico de San Lorenzo (SOEPU), Walter Palombi, secretario general del gremio del Correo que pertenece al Movimiento Sindical Rosarino (MSR), Sergio Ricupero, secretario gremial de los Gastronómicos de Rosario, y de Rubén Pérez, secretario general del gremio de Petroleo, Gas y Biocombustible del sur de Santa Fe.

Un número que impacta

Guillermo Moretti, presidente de la Federación de Industrias de Santa Fe (FISFE), ratificó lo que aseguran desde el gremio de la UOM con una cifra impactante: desde 2015 a esta parte se perdieron 127 mil puestos de trabajo en las industrias en todo el país. “Por eso se pide la emergencia industrial en Argentina”, dijo.

"La caída de la actividad industrial en Santa Fe durante 2018 ha sido estrepitosa. Atravesamos un momento muy difícil” aseguró Moretti. Luego criticó que "este modelo económico no contiene a todos los argentinos".

"Perdimos 127 mil puestos de trabajo registrados en la industria desde 2015", insistió Moretti.

"Utilizamos el 60% de la capacidad productiva instalada. ¿Quién va a invertir? Esto no va para mejor, lamentablemente, tiende a empeorar”, vaticinó.

"Estamos pidiendo a las autoridades que se declare la emergencia industrial y que se revean los aumentos tarifarios en Santa Fe para auxiliar a la industria local"finalizó Guillermo Moretti.