¿Se trabaja o no?: qué significa que el jueves santo sea "no laborable"

Los días no laborables, el trabajo será optativo para el empleador, salvo en bancos, seguros y actividades afines. En dichos días, los trabajadores que presten servicio, percibirán el salario simple. En caso de optar el empleador como día no laborable, el jornal será igualmente abonado al trabajador.

Los días feriados nacionales rigen las normas legales sobre el descanso dominical. "En dichos días los trabajadores que no gozaren de la remuneración respectiva percibirán el salario correspondiente a los mismos, aún cuando coincidan en domingo. En caso que presten servicios en tales días, cobrarán la remuneración normal de los días laborables más una cantidad igual".

Es decir que si se trabaja o no este jueves depende del empleados. En cambio, el Viernes Santo es feriado nacional e inamovible.

No, no es feriado. Pero el jueves santo fue declarado por el gobierno nacional como un día “no laborable?”. ¿Qué significa? Que las empresas están habilitadas para darles el día libre a sus empleados, tal como sucede en las oficinas de la administración pública, escuelas y los bancos.

