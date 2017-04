Se viene la feria de alimentación más importante del país

La FIAR es una exposición de productos y servicios vinculados a la producción alimentaria. Se realiza cada 2 años en la ciudad de Rosario, consolidándose como el principal centro de negocios de la región centro del país. La ubicación geográfica privilegiada de la ciudad permite articular la producción y comercialización de una vasta región que no sólo abarca a la Argentina sino que extiende al sur de Brasil, incluyendo a Uruguay, Paraguay, Bolivia y Chile.

