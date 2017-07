Según la Came, la producción de las pymes industriales cayó 0,5%

El sondeo arrojó además que el 61% de las firmas tiene decidido no realizar nuevas inversiones este año y otro 10% lo está evaluando, al tiempo que un 29% que eligió invertir, a pesar de que la mayoría dice que este no es el mejor momento.

En cambio, siguieron declinando el Calzado y marroquinería (-7,7%), Minerales no metálicos (-4,9%) y Maderas y Muebles (-4,5%).

"En junio, la tasa de descenso se desaceleró significativamente y la proporción de empresas con alzas anuales subió a 38% mostrando un universo mayor de firmas en recuperación”, expresó Fabián Tarrío, presidente de Came.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) difundió un informe que realizó donde indica que producción de las pymes industriales cayó 0,5% en junio frente a igual mes del año pasado. De esta manera, se cumplieron 21 meses consecutivos en baja.

