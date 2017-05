Seguridad, cortes de calles y consejos para el clásico

No se permitirá el ingreso de elementos de pirotecnia, ni banderas que reuniendo aún las medidas reglamentarías contengan leyendas ofensivas hacia la parcialidad rival, ojales, botones, abrojos y/o cintas para ser unidas con otras.

Asimismo, se recuerda a los espectadores que no se podrá ingresar al estadio con estandartes, radios, pilas, paraguas, cintos con hebillas grandes, encendedores y demás elementos que pueda ser considerado como contundentes.

También se indica que habrá efectivos controlando que no se expendan bebidas alcohólicas en un radio de 800 metros del estadio cuatro horas antes y dos horas después del evento.

-Ovidio Lagos y Presidente Perón (ex Godoy)

