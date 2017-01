Seis razones por las que hay que aprender inglés

Te abre la cabeza: una de las primeras enseñanzas a la hora de aprender cualquier idioma es que no se trata simplemente de traducir, sino de aprender a comprender el mundo a través de un lenguaje diferente. Esto implica ver las cosas desde otro punto de vista.

Para viajar: es el idioma más usado en el mundo, y por ende siempre que estés en un lugar en el que no puedas hablar en español, el inglés te salvará.

Te ayudará en el trabajo: tal vez sea la razón fundamental, ya que casi no hay empleo en el que no pidan un conocimiento aunque sea mínimo. El inglés mejora y mucho tu CV, y por lo tanto brinda la posibilidad de acceder a un mejor puesto de trabajo en cualquier tipo de área.

Aunque cada vez está más extendido, todavía hay quienes se resisten a estudiar inglés porque no les gusta o lo consideran una pérdida de tiempo, pese a las enormes ventajas que brinda. En verdad hay múltiples buenas razones para dedicarle un poco de tiempo, y estas son algunas de las principales.

