Semana Santa: qué tener en cuenta a la hora de consumir pescado

“Si se adquiere pescados congelados, se debe controlar que se encuentren correctamente envasados y totalmente rígidos. Una vez descongelados, deben consumirse y no volver a congelarse, al tiempo que se debe verificar la existencia de rótulos en los productos procesados; en el caso de enlatados, estos no deben estar abollados, oxidados e hinchados”.

Al respecto, el organismo hizo hincapié en “la importancia de adquirir pescados y sus derivados en negocios autorizados para tal fin y que se encuentren en buenas condiciones de higiene, corroborando que los pescados frescos mantengan la cadena de frío en heladeras o recipientes con hielo y que no estén expuestos al sol o al aire libre”.

