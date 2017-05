Sensible y trabajadora, cómo era la bibliotecaria hallada muerta en la comisaría

El abogado de la familia Sebastián Sansevich y representantes de Amsafé exigieron “independencia, celeridad y eficacia” en la investigación. Aseguraron que “hay demasiadas dudas (Paris) entra sana y sale muerta”. En medio hay un gran bache en el que no se sabe qué pasó. No descartaban que la policía hay tenido algo que ver.

La autopsia arrojó golpes externos menores de vieja data y Shiappa Pietra descartó en principio el homicidio. Sin embargo, se pidió que agentes de la Policía Federal se sumen a la investigación para no dar lugar a cuestionamientos sobre los procedimientos.

El fiscal Luis Schiappa Pietra había señalado este martes que según imágenes captadas por cámaras de seguridad de la cuadra de la comisaría –dentro de la seccional no hay–, la bibliotecaria “se veía alterada”, tanto antes de entrar como luego en una salida a la calle, donde habría generado un riesgo para el tránsito y para su propia integridad y por eso habría sido esposada en la seccional.

Sobre el día de su muerte, Di Giovani reconoció que Paris “no estaba bien” pero de ninguna manera fuera de sí. “Ese día ella no estaba alterada, estaba descompuesta, que es distinto”, llamó la atención

Por la mañana, Paris trabajaba en la Gurruchaga, y por la tarde en la Técnica 464 (ex Técnica 2).

Trabajadora, estudiosa, sensible, buena compañera. Así describió Fabiana Di Giovani, la directora del Complejo Educativo "Francisco de Gurruchaga", a María de los Ángeles, la bibliotecaria hallada muerta en la comisaría 10ª en circunstancias poco claras. Este jueves los docentes de Amsafé marchará desde Tribunales provinciales hasta la plaza San Martín en reclamo de respuestas. Mientras tanto, la Policía Federal se sumó a la investigación para garantizar el correcto desarrollo de las pesquisas, ante las sospechas sobre la fuerza pública santafesina.

