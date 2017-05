Sigue atrapada la argentina a más de 3 mil metros en Canadá

Una montañista argentina quedó atrapada en el monte más alto de Canadá tras producirse dos terremotos. Aislada, a la espera de ser rescatada o poder descender por sus propios medios, se comunica con su novio por un teléfono satelital.

Natalia Martínez, de 37 años, se encuentra a más de 3400 metros de altura en el Monte Logan, Canadá. Quedó atrapada en medio de avalanchas provocadas por dos fuertes terremotos. De acuerdo a lo que publica el diario La Nación, sólo mantiene contacto a través de un teléfono satelital con Camilo Rada, su pareja y compañero de aventuras. Esta mendocina, oriunda de San Rafael, es una experta montañista, instructora de esquí y guía de montaña, por lo que tiene herramientas para sobrevivir.

Su novio confió en que este viernes podría ser rescatada. "Ella intenta hacer todo lo que puede para mantenerse a salvo. Está en un campamento a 3000 metros de altura", dijo Rada a los medios canadienses. "Las cosas aún no están en calma, podría producirse otro sacudón en cualquier momento, por lo que es peligroso que se mueva. El plan es que sea rescatada en helicóptero", confirmó y agregó sobre lo sucedido: “La montaña se estaba cayendo a pedazos. Sintió que el suelo se movía y, por supuesto, que tuvo miedo".

El lunes pasado debió interrumpir su ascenso por una inmensa avalancha generada por dos sismos de gran magnitud, de 6,2 y 6,3 grados en la escala de Richter. Estaba sola, desde hacia nueve días, intentando superar una travesía en el monte. "Nati está bien, queremos llevar tranquilidad, aunque es una situación de riesgo. Ella es muy osada y apasionada, pero en estos momentos sólo está preocupada y un poco triste por no haber logrado el objetivo, por no haber hecho cumbre, sin tomar dimensión de lo que ocurrió. Tal vez si esto no hubiera pasado, nadie se enteraba de que llegaba a la cima", contó desde San Rafael, Graciela Martínez, la hermana de la montañista que vive desde hace tres años en Canadá.

"Tenemos contacto permanente con Camilo y está todo controlado. En el campamento, Nati se la pasa limpiando la cantidad de nieve. Si el clima acompaña, el viernes se produciría el rescate o el descenso, siempre y cuando ella no esté muy cansada", agregó Graciela, profesora de Educación Física. Ella contó que su hermana también estudiaba esa carrera, pero a los 21 años decidió dejar todo, atrapada por el montañismo.

Los especialistas en andinismo consultados por La Nación destacaron las cualidades de la joven, su entrega por el trabajo en las alturas y se mostraron confiados en que descenderá por sus propios medios. "Una vez que mejoren las condiciones climáticas, creemos que saldrá de esto por sus propios medios, porque es una persona con mucha experiencia y bien equipada. Está viviendo un situación incómoda, pero está capacitada para resolver este problema. En caso de emergencia puede activarse otro operativo, con un rescate con helicóptero", expresó a este diario el andinista mendocino Ignacio Rogé, jefe del Servicio Médico Parque Aconcagua.

Sian Williams, integrante de la firma que organizó el viaje, Icefield Discovery Tours, indicó que Martínez está en un "lugar relativamente seguro", pero que todavía está en riesgo.

Los especialistas en expediciones del sitio Expenews, que siguen paso a paso la travesía de Martínez, afirman que la situación está controlada. "El pronóstico sugiere que la tormenta seguirá pegando duro hasta mañana [por hoy] en la tarde, luego irá paulatinamente mejorando hasta desaparecer el viernes", señalaron.