Sigue el alerta por langostas y afecta a un sector de Santa Fe

La invasión se inició a principios de este año en Bolivia y Paraguay, en una magnitud que no se veía desde hacía medio siglo, y comenzó a bajar hacia la Argentina.

Se trata de la langosta marrón, que mide unos ocho centímetros y no es la autóctona, de color verde y conocida como "tucura".

“En Santa Fe hacía cinco décadas que no teníamos esta situación”, reconoció en contacto con el canal TN, y explicó que se lleva a cabo un protocolo de trabajo establecido a nivel nacional.

La invasión de langostas que desde hace varias semanas complica a varias provincias del noreste argentino también afecta a una parte de Santa Fe, en medio de una emergencia nacional que se mantiene. Por ahora no se registraron daños de consideración en cultivos.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo