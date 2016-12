Silvana Corso: la docente argentina finalista del Global Teacher Prize

Sin embargo, la escuela no es solo un mecanismo de contención social como en otras instituciones educativas, sino que se enfatiza en el aprendizaje. Se aplican estrategias diversificadas y específicas para las necesidades de cada estudiante, fundamentalmente de aquellos que por su discapacidad precisan de un sistema especial para poder adquirir los conocimientos.

En las inmediaciones de un barrio que se rige por el ajuste de cuentas y la calle puede ser peligrosa para los adolescentes, la escuela se encarga no solo de inculcar valores sino de involucrar a los chicos con su propia educación. De esta forma, la suspensión no constituye una privación para ingresar al edificio, sino que el adolescente recibe clases de apoyo mientras ayuda en la biblioteca como parte de una comunidad educativa.

La escuela secundaria recibe a chicos que en su mayoría provienen del barrio Fuerte Apache, cuyo contexto social crítico se percibe en la pobreza, las situaciones de riesgo como la violencia física y verbal, las violaciones o las privaciones de libertad y las discapacidades tanto físicas como psíquicas, admitiendo a estudiantes con Trastornos del Espectro Autista, Síndrome de Down, espina bífida, entre otras innumerables discapacidades.

“Creemos en lo que hacemos, de lo contrario no sería posible”, aseguró la docente argentina Silvana Corso en la charla TED sobre el modelo de escuela inclusiva que le valió un puesto entre los finalistas del Global Teacher Prize de la Fundación Varkey, que otorga un millón de dólares a los maestros que garanticen una educación de calidad. A continuación, Universia explica los obstáculos personales que la impulsaron a desarrollar un sistema escolar público que recibe a todos los chicos sin importar su condición, además de las características de este exitoso modelo de inclusión.

