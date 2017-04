Simulan ser recolectores para vender bolsas de residuos

A través de la Secretaría de Ambiente y Espacio Público se informa que las empresas de recolección de residuos que operan en la ciudad no tienen ni requieren personal que ofrezca este producto para la venta tanto en el espacio público como puerta a puerta.

Muchos les compraron, otros tantos los vieron cargar bolsas de residuos por las calles, ofreciéndolas para la venta. ¿Qué tienen de particular estos vendedores ambulantes?

