Sin incidentes y casi sin alcohol al volante, festejo a pleno del Día del Amigo

El movimiento fue muy intenso durante la noche, con bares y restaurantes colmados. Sin embargo, según Zignago, no fue tanta la gente que fue más tarde a bailar, aunque a las 7 de la mañana se veían aún a jóvenes volviendo a sus casa.

Los festejos del Día del Amigo fueron masivos este jueves a la noche en Rosario y a la vez tranquilos: según el secretario de Control y Convivencia de la Municipalidad, Gustavo Zignago, no hubo incidentes importantes, y la detección de alcohol al volante fue muy baja.

