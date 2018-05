Sin intervención del Central, el dólar subió 16 centavos y cerró a 24,79

Un día después del "supermartes" donde el Banco Central y el ministro de Finanzas instrumentaron distintas medidas para aplacar la fiebre por la moneda norteamericana y lograron bajar la cotización un 3,5%, el dólar rebotó este miércoles 16 centavos y cerró a 24,79 pesos en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio de Ambito.com.



El billete -que había comenzado la jornada en baja (llegó a bajar 15 centavos a $ 24,48) a media rueda- acompañó al segmento mayorista, donde la divisa terminó terminó con un alza de 24 centavos a $ 24,29 debido a que órdenes de compra que se intensificaron sobre el final de la rueda, sin que interviniera la autoridad monetaria.



La fuerza de la oferta y el desarme de posiciones dominaron el primer tramo de la jornada impulsando una caída del tipo de cambio que le hizo tocar mínimos en los $ 23,70, treinta y cinco centavos debajo del cierre anterior. A partir de allí los precios se recuperaron parcialmente y fueron escalando posiciones pero con una evolución que estuvo exenta de saltos bruscos. En la última hora de operaciones surgieron órdenes de compra que alteraron el precario equilibrio alcanzado por debajo de los $ 24 llevando la cotización del dólar a tocar máximos en $ 24,29 en los instantes previos al cierre.



Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios, indicó que "habiéndose tranquilizado los mercados por el resto del mes -salvo algún movimiento extraño del exterior, como por ejemplo la tasa de interés, el valor de la moneda en EEUU u otras variables que suceden no previstas y que afecten la moneda a nivel local- se estima que por estos días el tipo de cambio oscilará entre los 24 y 25 por ciento con la libertad de oferta y demanda".



Lucas Gardiner, director de Portfolio Personal, indicó que "lo más sano es sostener una banda lógica de flotación sin una intervención permanente del BCRA, sin que baje demasiado, luego de la renovación del 100% de Lebacs, las nuevas colocaciones de bonos en pesos con dos inversores internacionales fuertes y el comportamiento del dólar más tranquilo del martes".



En este sentido, el volumen negociado descendió un 44% a u$s 705 millones.



El martes, el dólar se desinfló 89 centavos a $ 24,63 luego de que la autoridad monetaria intervino en el segmento de futuros de Lebac y vendió u$s 791 millones en el mercado cambiario, además de renovar el 100% de las Lebac que vencían ($ 617.000 millones) y colocar $ 5.000 millones adicionales.



El ministerio de Finanzas, en simultáneo, licitó dos bonos: el BOTE 2023 con tasa a 16% y BOTE 2026 con tasa a 15,50% con el objetivo de absorber los pesos disponibles en la plaza, en el marco del cual colocó deuda por $ 73.249 millones.



En el mercado de dinero entre bancos, el "call money" operó a un promedio del 44% TNA. En "swaps" cambiarios se pactaron u$s 187 millones de para tomar y/o colocar fondos en pesos mediante el uso de compra-venta de dólares para mañana y el jueves. Las tasa de Lebac en el circuito secundario se operaban el plazo de 37 días a 40,1% y la de 92 días al 38,2% TNA.



En el Rofex, donde se operaron u$s 1.386 millones, más del 70 % se negoció entre mayo y junio a $ 24,6000 y $ 25,50 con una tasa de 52,2% y 47,84% respectivamente. Los plazos bajaron más de un peso, ante la presencia del BCRA, en el mercado de futuros.



En la plaza paralela local, por su parte, el blue retrocede 20 centavos a $ 24,60, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. El "contado con liqui", en tanto, bajó ayer 33 centavos (1,4%) a $ 23,80.



Por último, las reservas del Banco Central disminuyeron ayer u$s 698 millones hasta los u$s 52.724 millones.