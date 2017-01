Sin luz desde el martes en un geriátrico frente a Gobernación

“Sólo hay un pequeño generador eléctrico, que se puede usar para subir –a las plantas superiores– la comida pero nada más. Algunos abuelos tienen que nebulizarse y no pueden”, graficó la familiar.

La situación fue relatada este jueves en Radio 2 por Marcela, hija de una persona que vive allí. “Es desalmado lo que están haciendo. ¿Acaso no tienen padres o abuelos?”, expresó en relación a la Empresa Provincial de la Energía (EPE), donde los responsables del geriátrico ya elevaron diferentes reclamos sin respuesta.

