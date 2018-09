Sin solucionar el conflicto, Télam retomó parcialmente la actividad

Este miércoles, el portal de la agencia oficial de noticias Télam volvió a exhibir contenido, tras 85 días del paro generado a causa del despido de 357 trabajadores, pero el conflicto no fue solucionado. Lejos de acatar el fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que en agosto pasado declaró ilegal el plan de despidos masivos, el directorio de la empresa convocó a un grupo de trabajadores para que subieran contenido al portal. El gremio calificó el hecho como “un simulacro de que el servicio volvió a ponerse en marcha”.

A través de un comunicado, que se transcribe textual a continuación, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) señala:

“El directorio de la agencia realizó una convocatoria selectiva a trabajadores de la agencia, los invitó a romper el paro que se sostiene desde hace 85 días y a participar de un blog amateur de noticias que ya tiene registro en la web oficial. La operación, que en otro contexto podía ser vista como el ejercicio de escritura de un pre-adolescente, cobra gravedad porque se realiza desde el dominio institucional de la agencia pública del Estado argentino”.

“Advertimos a los abonados y al público en general que los periodistas, reporteros gráficos, compaginadores, camarógrafos, técnicos y administrativos de la agencia no participan de esa aventura periodística. Los llamamos a verificar la información procedente de esa usina que, aun promovida desde el Estado, no deja de ser clandestina, para minimizar el daño social que está destinado a producir".

"Los trabajadores de Télam fuimos formados para trabajar el hecho noticioso en forma rigurosa y documentada. Aun si no estuviéramos en una situación de conflicto sindical por 357 despidos, jamás seríamos parte de un proyecto que se propone derrumbar el reconocimiento profesional que muchos compañeros se han ganado en años de trayectoria”.



“La estructura de sujeto-verbo-complemento sobre la que se desde hace 180 años trabajan las agencias de noticias ya no es parte de los criterios periodísticos del blog del Directorio de Télam. La concordancia entre género y número es desconocida. La articulación entre el estilo directo y el indirecto para presentar una cita es un acto de coherencia inalcanzable para los entusiastas que cobran plus en negro para participar del emprendimiento del Directorio”.

“En ese estado –continúa el comunicado del gremio–, desde la Comisión Gremial Interna del Sindicato de Prensa de Buenos Aires respaldamos a las compañeras y compañeros que hoy han recibido presiones y llamados que les reclamaban que enviaran notas sin firma, clandestinas, para presentar el simulacro de que el servicio de Télam nuevamente se puso en marcha. Los trabajadores de Télam ratificamos nuestro ejercicio pleno del derecho a huelga, que no es un capricho, ni una osadía sindical, sino la herramienta indispensable, en este caso, para reclamar que el Estado no deserte de su misión de intervención en la comunicación pública”.



“Invitamos públicamente a los Directivos de la agencia y a los funcionarios del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos a asistir a los edificios donde sí funciona la agencia de noticias y publicidad Télam a discutir con los trabajadores la puesta en marcha del verdadero y genuino servicios de noticias del Estado: que se hace con periodistas, con administrativos, con debates, con diferencias, con consensos. Con jefes en el lugar de trabajo y no escribiendo mail desde el Caribe o escondidos en alguna oficina prestada. Y si se trata de hacer un servicio de noticias, a juzgar por los resultados a la vista de su experiencia en soledad y aislamiento, estamos seguros que, desde nuestra humilde experiencia como trabajadores de Télam, los podemos ayudar en su aprendizaje”.

El fallo judicial que sigue pendiente de cumplimiento

En agosto pasado, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ratificó el fallo de primera instancia que ordenó la reincorporación de cinco trabajadores de la agencia estatal de noticias y declaró ilegal el plan de despidos masivos.

La Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ratificó el fallo cautelar dictado el 13 de julio de 2018 en favor de los trabajadores de Télam que había ordenado la reinstalación directa de cinco trabajadores y la comunicación de la obligatoriedad del trámite de Procedimiento de Crisis al Ministerio de Trabajo de la Nación, cuya apertura anula los efectos del despido a los 357 afectados.

El comunicado del directorio de Télam

“La Agencia Télam vuelve a informar. Este regreso a la actividad es el símbolo de que se superó el temor al hostigamiento sindical y que predomina la firme decisión de defender una empresa estratégica del Estado con la mejor arma posible: la información fidedigna y descontaminada”.

“La Agencia Télam vuelve. Desde hoy, pese al paro por tiempo indeterminado y a la ocupación ilegal de los edificios que comenzaron el 26 de junio pasado, pese a las amenazas, aprietes, escraches y agresiones por parte de dos sindicatos, la agencia nacional de noticias vuelve a producir contenidos periodísticos”.

“Muchos de los empleados de Télam quieren trabajar y se lo restringen los representantes gremiales que recurren al hostigamiento. Este regreso a la actividad es el símbolo de que predomina la firme decisión de defender una empresa estratégica del Estado con la mejor arma posible: la información fidedigna y descontaminada”.

“Ante la ocupación ilegal de los edificios, la Agencia Télam sumó ahora una sede en Tecnópolis, desde donde se intensificará la sinergia con el Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos”.

“La actualización del portal web y del servicio de cables es limitada por las medidas de fuerza, pero se trata de la mejor señal de que Télam está activa y de que quiere seguir estándolo. Hoy, la decisión de trabajar surge de un importante grupo de periodistas y de empleados que superaron la intimidación sindical, pero seguramente se irán sumando muchos más en la medida en que entiendan que está en juego el destino de una agencia de noticias que tiene un gran futuro”.

“La Agencia Télam vuelve desde hoy a producir contenidos con los mismos valores que rigieron a partir de enero de 2016: el respeto de la pluralidad de pensamiento, la libertad de expresión y el absoluto respeto por el Estado de Derecho, como pilares para garantizar una información confiable, sin ninguna inclinación a banderías políticas o a intereses particulares”.

“Estamos convencidos de que la Argentina se merece que la Agencia Télam recupere su histórico prestigio en la industria periodística. Con ese objetivo volvemos a trabajar desde hoy”.