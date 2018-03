Stolbizer: "Argentina necesita una alternativa ética y progresista"

La ex diputada nacional Margarita Stolbizer visitó la ciudad de Rosario y señaló que el país "necesita una alternativa ética y progresista" que compita con Cambiemos y el kirchnerismo. Consideró que un armado nacional encabezado por el gobernador Miguel Lifschitz y el ex legislador Sergio Massa sería "sólido, firme".

Entrevistada por los periodistas Alberto Lotuf y Hernán Funes (A Diario, Radio 2), Stolbizer manifestó tener "una visión muy crítica del actual gobierno" a la vez que expresó no querer "volver al pasado". "Con el diario del lunes, no me arrepiento de lo hecho", afirmó.

Con respecto a reuniones con Ricardo Alfonsin, Miguel Lifschitz y Martín Lousteau, explicó que "no hay que hacer especulaciones". "No hay que encontrar nada extraño en esto. En Argentina se necesita una alternativa ética y progresista. Si termina en un acuerdo electoral, veremos, falta un año", comentó.

Sobre la posibilidad de incorporar a Sergio Massa en ese armado, dijo: "Es imposible plantearlo. Es un acuerdo político. Actuamos juntos, encaramos temas. No podría decir que esto termina en un frente".

Cuando Hernán Funes preguntó si ve al gobernador Miguel Lifschitz a la cabeza de una opción electoral junto a Sergio Massa, opinó que le parecería una alternativa "sólida, firme". "Se cruzan otros cables en medio de las decisiones electorales. Mi acuerdo fue en Buenos Aires, no tuvo correlato en otra provincia. Pensar un armado nacional tiene otras complejidades", concluyó.