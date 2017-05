Taxista dio positivo en test de narcolemia tras denuncia de vecino

“El chofer no se resistió y se sometió al control. Dio positivo en el análisis de consumo de cannabis. Inmediatamente la grúa retiro el vehículo y lo llevó al corralón”, contó Zizzamia. El funcionario añadió que la chapa quedó en caución y a partir de ahora comienzan los procedimientos legales.

