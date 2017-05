Tercer Congreso Internacional de Fonoaudiología

Para las organizadoras es muy importante la convergencia de las distintas miradas, especialmente en una profesión como la fonoaudiología que es muy amplia, no solo por la diversidad de enfoques, sino por el mismo universo de la disciplina que es muy abarcativa. Esta amplitud es la que permite acceder a los distintos abordajes que hay para un problemática y tener los fundamentos teóricos para elegir el marco en que cada uno desarrolla su práctica profesional y generar relaciones que permitan los enfoques interdisciplinarios indispensable para trabajar de manera ética y profesional en el tratamiento de una problemática que afecta al sujeto, que es el paciente.

Patricia Claes, Elena Soler y Viviana Martínez, presidenta, vice-preseidenta y miembro del comité científico del evento, destacan los principales objetivos de la actividad. “La esencia de los congresos no es la formación sino la actualización, y este congreso ofrece una amplitud de ejes temáticos para ser abordados, que permite a cada profesional tomar contacto con las novedades que les interese en relación a su práctica profesional” explica Claes en para web de la UNR.

