Terremoto de 5,3 grados sacude el centro de Italia

También se registraron allí otros dos fuertes temblores el pasado 30 de octubre, en la localidad de Norcia, que no produjeron víctimas pero sí numerosos daños materiales.

En declaraciones al programa Radiópolis de Radio Dos, la cónsul argentina en Roma, María Lucía Dougherty, dijo que el terremoto se hizo sentir en la capital italiana y a pesar de que hubo varias réplicas, no hay que lamentar víctimas, así como ninguna dificultad con ciudadanos argentinos".

Por el momento no se tiene constancia de que se hayan producido daños personales.

