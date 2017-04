Tesis doctoral: ¿Cuáles son las principales causas de abandono?

5. Un doctorando convive con constantes dudas sobre la propia efectividad de su trabajo, se pregunta sobre el sentido del mismo. Cuando las dudas pesan más que la ilusión es bastante frecuente decir adiós a esta etapa. Además, así como puede ocurrir que un estudiante comience su carrera y descubre en el primer año que no le gusta, esto también puede ocurrir con el doctorado. A veces, el doctorado pone a prueba la propia capacidad y resistencia mental del alumno. Es un trabajo marcado por el estrés de estar bajo presión en muchos momentos en los que el tiempo apremia ante una meta tan exigente. A veces, las incertidumbres pesan más que las certezas.

3. Tener un nivel de satisfacción bajo con la función del director de tesis. Sin duda, la principal responsabilidad en la investigación es del propio doctorando. Sin embargo, la función del director es muy importante en cuanto a orientación, asesoramiento y motivación externa se refiere. Cuando no existe un diálogo positivo y un seguimiento adecuado, el doctorando puede decidir terminar su proyecto o cambiar de director de tesis.

1. Una de las más frecuentes es la imposibilidad de acceder a una beca. Es decir, no tener una financiación que permita al profesional centrarse en su investigación, es una de las principales razones por las que muchas personas se centran en la búsqueda de un trabajo y abandonan el doctorado. Algunas personas intentan conciliar el trabajo con el doctorado, sin embargo, este reto es complejo y muy exigente. Especialmente, si se trata de un trabajo a turnos.

