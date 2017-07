Tips para elaborar mapas conceptuales

Proceso iterativo: hay que revisar ese primer mapa, reordenar conceptos tanto a nivel jerárquico como de relaciones y revisar si están incluidos los más relevantes. En función del tiempo disponible, se debe evaluar si se incluyen o no los conceptos menos importantes.

