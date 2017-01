Tips para estudiar en grupo

Debatir y sacar conclusiones: para concluir, se recomienda que algunos del grupo adopten una posición determinada y los demás les discutan desde la perspectiva opuesta. De esta manera, repasarán puntos en común y se solventarán posibles contradicciones. Al finalizar la jornada, se puede evaluar si se cumplió o no con los objetivos previstos.

Cambiar de roles: cada uno debe colocarse en distintos papeles a lo largo de la jornada para asimilar conceptos. Uno primero puede exponer el tema, luego ponerse en el lugar del maestro para interrogar a otro por algo que no quedó claro, o efectuarle una pregunta sobre otro tema.

Elegir bien a los compañeros: deben ser personas con interés en aprender, compromiso con la materia y actitud colaborativa. El grupo no debe ser numeroso porque eso fomenta la dispersión.

Estudiar en grupo puede ser una buena opción, sobre todo cuando se trata de materias largas o complejas. Pero hacerlo para que otorgue resultados efectivos y no se transforme en una pérdida de tiempo requiere cumplir ciertas reglas.

