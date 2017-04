Tips para salir a correr en días más frescos

No olvidar cambiarse: apenas dejás de correr, la temperatura corporal empieza a bajar. Para evitar resfriarte, cambiate toda la ropa (de pies a cabeza) lo antes posible y tomá alguna bebida caliente.

Calentar adentro de casa: movete un poco antes de salir, subí y bajá escaleras o simplemente limpiá la casa. No te quedes esperando a alguien quieto bajo el frío.

Como una cebolla: hay que mantenerse caliente sin sudar mucho para no resfriarse. Se recomienda el uso de ropa liviana y sintética, con cierre en brazos y cuello para darle un respiro al cuerpo a medida que se va calentando. Si hace mucho frío, el gorro los guantes son claves.

Comprometerse: arreglar para salir a correr con alguien o sumarse a grupos de entrenamiento. Si alguien te espera, sentirás culpa al dejarlo plantado y tendrás una razón extra para no quedarte en el sillón.

El sitio Runner's World dio nueve tips para no perder el ritmo y seguir corriendo con condiciones climáticas adversas.

El calor ya se está despidiendo y entramos en una etapa más fresca, ventosa y lluviosa. Ideal para quedarse adentro, y no tan atractiva para hacer ejercicio. Sin embargo todavía se puede salir a correr para quemar las mayores calorías que ingerimos los días otoñales.

