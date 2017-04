Tiroteo frente al shopping: gendarme de franco detuvo a un ladrón

El ladrón disparó dos veces. El gendarme, según explicó un superior, "actuó con mesura y aplomo" y si bien desenfundó su arma no disparó.

Un sargento de Gendarmería que estaba franco de servicio, y había ido al shopping, vio la escena desde un auto particular y decidió intervenir. Dio la voz de alto y detuvo a Brian P., de 19 años, a quien le secuestró un revólver.

